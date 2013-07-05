«Нафтогаз» намерен привлечь у «Укргазбанка» 1 млрд грн для расчетов с «Газпромом»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена привлечь у «Укргазбанка» кредит в размере 1 млрд грн для осуществления расчетов с российским газовым монополистом компанией «Газпром» за импортируемый газ в 2013 году.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

В тендерной документации отмечается, что компания испытывает дефицит оборотных средств, связанный с неудовлетворительным положением расчетов потребителей природного газа на протяжении 2013 года.

Также одной из причин выбора «Укргазбанка» по процедуре закупки у одного участника «Нафтогаз» называет ограниченное количество банков, которые на текущий момент могут обеспечить кредитование компании.

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на 2 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале июня компания «Нафтогаз Украины» сообщила о намерении привлечь два кредита у “Укргазбанка” на общую сумму 2,489 млрд грн.

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает утвердить дотации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2013 год в размере 32,2 млрд грн.

Кассовый дефицит средств «Нафтогаза» прогнозируется в размере 32,2 млрд грн, для компенсации которого в госбюджете на 2013 год предусмотрен выпуск облигаций госзайма на 8 млрд грн, остальные 24,2 млрд грн предлагается предусмотреть при подготовке изменений в госбюджет-2013.

«Нафтогаз Украины» в 2012 году получил чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.