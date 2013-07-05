«Черноморнефтегаз» за полгода увеличил добычу газа на 36%

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) за январь-июнь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 735,9 млн куб. м природного газа, что на 35,9%, или 193,4 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в апреле 2013 года на Одесском месторождении специалисты компании завершили монтаж двух платформ – БК-2 и БК-3. Планируется, что в этом году они будут запущены в добычу.

«На БК-2 ведет работы вторая буровая установка – «Незалежність». На БК-3 эксплуатационное бурение будет осуществлять буровая установка «Петр Годованец», которая сейчас завершает работы на действующей добывающей платформе БК-1”, - говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что в этом году ведется строительство и укладка на Одесском месторождении около 9 километров подводных внутрипромышленных газопроводов, которые соединят новые платформы с БК-1 для подачи газа потребителям.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря, увеличив суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

В ближайшее время Украина рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.