ВЕТЭК закрыл сделку по покупке Одесского НПЗ

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, закрыла сделку с крупнейшей частной российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» по покупке 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЕТЭК.

«Сегодня ГК «ВЕТЭК» и ОАО «ЛУКОЙЛ» закрыли сделку по купле-продаже ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», - говорится в сообщении.

«Мы готовы к работе с крупными нефтетрейдерами, и уже сейчас у нас на стадии завершения очень продуктивные переговоры с партнерами», - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора ГК «ВЕТЭК» Евгения Калинина.

В сообщении отмечается, что завод займет достойное место в системе ГК «ВЕТЭК» и в скором времени будет запущен.

Как ранее сообщал УНИАН, группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, заплатила за 99,6% акций Одесского НПЗ крупнейшей частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» более 100 млн долл.

В начале марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Согласно данным официального бюллетеня "Ценные бумаги Украины", сделку о приобретении Одесского НПЗ ВЕТЭК оформляет через кипрскую компанию Empson, которая заплатит за 99,58% акций завода 490,742 млн грн.

Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.