Цены на нефть выросли на данных из США и новостях из Египта

Мировые цены на нефть в пятницу, 5 июля, выросли после публикации статистики по безработице в США, а также на фоне опасений относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 1,98 доллара - до 103,22 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil поднялась на 2,18 доллара - до 107,72 доллара за баррель, сообщает "Прайм".

Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в июне увеличилось на 195 тысяч, хотя ожидался рост лишь на 165 тысяч. Несмотря на то что безработица осталась на майском уровне (7,6%) при прогнозе снижения до 7,5%, статистика была позитивно воспринята инвесторами.

В пятницу Египет полностью закрыл границу с сектором Газа на фоне активизации боевиков на сопредельном Синайском полуострове. Местные СМИ сообщили о гибели минувшей ночью египетского пограничника и ранении двух его сослуживцев в Рафахе. Ситуация на полуострове обострилась спустя два дня после того, как египетские военные сместили президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

Кроме того, ранее сообщалось о том, что подразделения египетской армии на Синайском полуострове и в Суэце приведены в состояние повышенной боеготовности после нападений на объекты сил безопасности Египта.