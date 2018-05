Японские энергетические компании хотят возобновить работу 10 реакторов на пяти АЭС

Четыре японские энергетические компании в понедельник, 7 июля, подали в Комитет по контролю атомной энергетики заявки о возобновлении работы части атомных реакторов на своих АЭС.

Операторы АЭС обратились в комитет с такой просьбой в связи со вступлением в силу в понедельник новых стандартов безопасности работы атомных станций.

Компания Hokkaido Electric Power Company Inc. планирует возобновить работу первого, второго и третьего реакторов принадлежащей ей АЭС "Томари" на Хоккайдо. Оператор Kansai Electric Power Company Inc. намерен запустить третий и четвертый реакторы на АЭС "Такахама" и просит разрешение на запуск после планируемой на сентябрь этого года профилактической остановки работающих сейчас третьего и четвертого реакторов АЭС "Оои". Компания Shikoku Electric Power Company Inc. просит разрешения на возобновление работы третьего реактора АЭС "Иката". Kyushu Electric Power Company Inc. намерена перезапустить первый и второй реакторы АЭС "Сэндай".

Таким образом, речь идет о возобновлении работы 10 реакторов на пяти АЭС, которые были остановлены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Вступившие в силу новые нормы безопасности должны учесть опыт этой аварии и предотвратить возникновение любых чрезвычайных ситуаций - от цунами до нападения террористов, крушения самолетов, хакерских атак на сервер и взрыва бомбы. Все звенья системы безопасности должны быть продублированы: предполагается создание двух центров управления станцией, один из которых будет значительно удален от АЭС. На расстоянии от станции будут созданы дополнительные источники электричества и воды для охлаждения реактора, станции будут оснащены парком мобильной спецтехники, передает РИА "Новости".

До аварии атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей страны. Сейчас из 50 реакторов работают только два реактора АЭС "Оои", остальные 48 остановлены.

Читайте также:

Уровень радиации на АЭС «Фукусима-1» превысил норму в 60 раз

Новое правительство Японии пересмотрит план отказа от ядерной энергетики

Япония первой в мире добыла газ из гидрата метана со дна океана