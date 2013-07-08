Япония будет вести в Узбекистане разведку урана. Соглашение заключено на пять лет

Президент Узбекистана Ислам Каримов одобрил соглашение с Японией о проведении геологоразведки по урану в Навоийской области республики, сообщил РИА Новости источник в правительстве Узбекистана.

Право на геологоразведку получает японская JOGMEC. Соглашение заключено на пять лет. JOGMEC проведет геологоразведку на Джюзкудукской и Тамдйкудук-Тулянташской перспективных площадях и разработки выявленных месторождений урана песчаникового типа.

"Проведение иностранным инвестором геологоразведочных работ за свой счет на условиях предпринимательского риска, с минимальным объемом финансирования плана работ на первый год в размере 3 миллионов долларов, в дальнейшем в случае заинтересованности со стороны инвестора – продолжение геологоразведочных работ", - говорится в документе.

Указывается, что при невыполнении плана работ на первый год, инвестор обязуется выплатить узбекскому уполномоченному органу сумму в размере стоимости невыполненных работ. Предусмотрено предоставление преимущественного права узбекским компаниям на поставку товаров, работы и услуг в ходе разведки. Инвестор имеет право привлекать японских специалистов. При обнаружении месторождений на контрактной площади Японии предоставляется исключительное право на проведение прямых переговоров и заключение соглашения с Узбекистаном о разделе продукции.

В случае выявления месторождений других видов полезных ископаемых, кроме урана, инвестор не будет претендовать на разработку таких месторождений и передаст узбекской стороне информацию, полученную по итогам геологоразведки. Работники инвестора и подрядчики освобождены от налога на доходы физических лиц по доходам, полученным в рамках реализации соглашения. Сама иностранная компания также освобождена от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в соцфонды республики. Компания на 5 лет освобождается от таможенных платежей на импортируемое оборудование.

Как сообщал УНИАН, Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.