Нефть продолжает дорожать на статданных из США и новостях из Египта

На мировых торгах в понедельник, 8 июля, цены на нефть растут на фоне положительной статистики из США, а также опасений относительно эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,16% - до 107,89 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,32% и составила 103,55 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В пятницу, 5 июля, Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в июне увеличилось на 195 тысяч, хотя ожидался рост лишь на 165 тысяч. При этом безработица осталась на майском уровне (7,6%) при прогнозе снижения до 7,5%.

Поддержку цены нефти оказывает сохраняющаяся неспокойная ситуация в Египте. Представитель движения "Братья-мусульмане" объявил, что в понедельник ночью возле комплекса казарм Республиканской гвардии в Каире была расстреляна демонстрация сторонников экс-президента Мухаммеда Мурси, убиты 34 человека. Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на египетское государственное ТВ, поводом к применению боевого оружия стала попытка "группы террористов" взять комплекс военных зданий штурмом.

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