Назначен исполняющий обязанности гендиректора концерна “Ядерное топливо”

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна “Ядерное топливо” заместителя гендиректора предприятия Бориса Билыка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.

«Согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 3 июля 2013 года № 91, на первого заместителя генерального директора концерна Билыка Бориса Ивановича с 5 июля 2013 года возложено исполнение обязанностей генерального директора ГК «Ядерное топливо», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2013 года Кабинет министров Украины освободил от должности генерального директора государственного концерна “Ядерное топливо” Татьяну Амосову.

В апреле 2008 года Кабмин принял решение создать государственный концерн «Ядерное топливо». В сентябре того же года был зарегистрирован устав концерна, в соответствии с которым в состав объединения вошли госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».

В 2011 году Министерство энергетики и угольной промышленности Украины возложило на госконцерн "Ядерное топливо" функции эксплуатирующей организации (оператора ядерной установки) предприятия по производству ядерного топлива, которое концерн намерен построить в Украине совместно с российской топливной компанией ТВЭЛ.