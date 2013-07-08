Инвестиции в солнечную энергетику Украины в первом полугодии превысили 360 млн евро

Инвестиции в развитие солнечной энергетики Украины за январь-июнь 2013 года составили более 360 млн евро, в результате общая установленная мощность солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию за шесть месяцев, достигла 167,7 МВт – больше, чем за весь прошлый год (130,5 МВт).

Об этом сообщила Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ) со ссылкой на отраслевой аналитический отчет "Рынок солнечной энергетики Украины 2012-2013", подготовленный компанией IBCentre в партнерстве с ассоциацией.

В первом полугодии были введены в эксплуатацию 12 солнечных электростанций: "Нептун Солар" (Николаевская обл., девелопер – Activ Solar), станция "Лиманская" (Одесская обл., Activ Solar), "Приозерная" (Одесская обл., Activ Solar), станция восзле с. Лазурное Херсонской обл. (девелопер – "Соларенерго", партнер – "Рентехно"), станция возсле с. Ративцы Закарпатской обл. (девелопер – "Солнечная энергия плюс"), станция возле с. Трибусовка Винницкой обл. (девелопер – "Винсолар"), станция "Токмак Солар Энерджи" (Запорожская обл., девелопер – "Токмак Солар Энерджи"), станция "Богородчанская – 1" (Ивано-Франковская обл., девелопер – "Эко-Оптима"), станция "Самборская" (Львовская обл, "Эко-Оптима"), станция компании "Энергоинвест" (Винницкая обл., девелоперы –"Энергоинвест", "Новосвит"), станция возсле с. Ясеневка (Хмельницкая обл., девелопер – "Прага Экотекник"), станция "ФХ Емельяненко" (Кировоградская обл., девелопер – Фермерское хозяйство "Емеляненко").

Установленная мощность фотоэлектрических станций с начала года возросла на 51,4% - и по состоянию на 1 июля 2013 года составила 494 МВт.

По данным АПЕУ, до конца года будут построены еще 7 солнечных электростанций общей установленной мощностью около 50 МВт.

Замедление динамики развития отрасли солнечной энергетики в Украине во втором полугодии будет вызвано ужесточением с 1 июля требований к проектам в части содержания в них материалов и компонентов украинского происхождения (так называемого правила "местной составляющей"). С учетом отсутствия в Украине развитой индустрии солнечной энергетики многие инвесторы будут не в силах обеспечить данное требование и “заморозят” значительную часть проектов, отмечается в пресс-релизе АПЕУ.

Тем не менее, Украина остается привлекательной для инвестиций в возобновляемую энергетику. Ernst&Young с 2011 года регулярно включает Украину в мировой ТОП-40 стран с наилучшими условиями для реализации проектов по строительству электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Украина последние два года развивает альтернативную энергетику интенсивнее, чем традиционную. Наиболее динамично осваивается энергия солнца.