«Энергоатом» намерен привлечь на открытых торгах кредит на 70 млн грн

Государственная энергетическая атомная компания «Энергоатом» намерена привлечь 70 млн грн кредитных ресурсов в форме предоставления возобновляемой кредитной линии сроком на один год с момента подписания соглашения на открытых торгах. Об этом говорится в объявлении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Цель привлечения ресурсов в объявлении не указывается. Конечная дата подачи предложений – 12 августа.

«Обеспечение предложения конкурсных торгов не требуется», - сказано в сопроводительных документах к заявке. При этом оплата услуг по договору, как ожидается, будет осуществляться по факту использования кредитной линии, учитывая периодичность выплаты процентов.

Как сообщал УНИАН, 5 июля «Энергоатом» заявил о намерении привлечь у Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка («Проминвестбанк») кредит на сумму 30 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,85% акций банка).