Украина вдвое увеличила импорт газа из Польши и Венгрии

Украина в июне текущего года увеличила импорт газа и Польши и Венгрии в два раза по сравнению с маем – до 262,7 млн кубометров против 124,8 млн кубометров месяцев ранее, говорится в сообщении Центрального диспетчерского департамента компании «Укртрансгаз».

«По оперативным данным, прирост импорта природного газа состоялся за счет увеличения транзита из Венгрии, который в июне текущего года составил 137,8 млн куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» начал прием природного газа в реверсном режиме с 1 ноября 2012 года.

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявлял, что увеличения реверса газа из государств Европейского Союза – одна из стратегических задач, которые стоят перед правительством.

В апреле Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» – ведущая в Украине компания по транспортировке и хранению природного газа, 100% акций которой принадлежат государству. Компания состоит из 16 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины. Объем транспортировки газа в 2012 году составил 132,4 млрд куб. м.

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