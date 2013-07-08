Нефть Urals подорожала на 3,2 долл. - до 106,2 долл. за баррель

Цена нефти марки Urals за неделю с 27 июня по 4 июля выросла на 3,2 доллара - до 106,2 доллара за баррель, следует из мониторинга текущей макроэкономической ситуации, подготовленного Минэкономразвития РФ.

По данным ведомства, с начала года по 4 июля средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, составила 106,5 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть Urals в июне была на уровне 102,85 доллара за баррель, а за полгода - 106,53 доллара за баррель.

По итогам 2012 года показатель вырос на 1,08% - до 110,52 доллара за баррель. По уточненному прогнозу Минэкономразвития на текущий год, среднегодовая цена на нефть составит 105 долларов за баррель, передает ПРАЙМ.

В конце июня замглавы ведомства Андрей Клепач заявил, что Минэкономразвития РФ ожидает снижения цены на нефть марки Urals в конце текущего - начале следующего года ниже 100 долларов за баррель, однако прогноз по году пока не меняет.

Как сообщал УНИАН, российскую нефть марки Urals закупает Украина. По данным котировочных агентств Platts и Argus, средняя цена на нефть марки Urals в 2012 г. составила 110,52 долл./барр., что на 1% больше по сравнению с показателем за 2011 г. (109,34 долл./барр.).