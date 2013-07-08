"Роснефть" начала геологоразведочные работы в Баренцевом море

НК "Роснефть" приступила к выполнению полевых сейсморазведочных работ на лицензионных участках Федынский и Центрально-Баренцевский в Баренцевом море, геологическое изучение которых она проводит совместно со своим партнером по проекту – крупнейшей итальянской энергокомпанией Eni, говорится в сообщении российской компании.

На двух участках планируется выполнение сейсмических 2D исследований в комплексе с набортной гравимагнитометрией объемом 9950 погонных километров. Сбор данных будет проводиться комплексом геофизических методов со специализированного сейсморазведочного судна. В полевой сезон 2013 года на участках работ завершаются эколого-рыбохозяйственные исследования, передает "Прайм".

Геологоразведочные работы в Баренцевом море выполняют дочерние общества "Роснефти" - "РН-Шельф-Арктика" и "РН-Шельф-Дальний Восток" совместно с Eni. Компании имеют многолетний опыт выполнения сейсморазведочных работ в северных условиях с повышенным вниманием к предотвращению промышленных и экологических аварий и инцидентов.

Лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на лицензионные участки Федынский и Центрально-Баренцевский выданы ОАО "НК "Роснефть" 26 января 2012 года. Федынский участок площадью 38 тысяч квадратных километров расположен в незамерзающей южной части Баренцева моря. С севера к Федынскому примыкает Центрально-Баренцевский участок площадью 16 тысяч квадратных километров. Федынский и Центрально-Баренцевский участки изучены сейсмическими работами 2D прошлых лет, по результатам которых предварительно выделен ряд перспективных структур.

В апреле 2012 года "Роснефть" и итальянская Eni заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве при разработке Вала Шатского на шельфе Черного моря и Федынского и Центрально-Баренцевского участков в Баренцевом море. Соглашение предусматривает создание совместных предприятий с долевым участием Eni в размере 33,33%, "Роснефти" – 66,67%.