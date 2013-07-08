Для реализации «Южного потока» в Болгарии потребуется около 3,5 млрд евро инвестиций

Москва. Строительство новой газотранспортной инфраструктуры в рамках реализации проекта «Южный поток» в Болгарии потребует порядка 3,5 млрд евро прямых инвестиций.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского газового монополиста «Газпром» по итогам рабочей встречи в Софии главы компании Алексея Миллера с премьер-министром Болгарии Пламеном Орешарским и министром экономики, энергетики и туризма Болгарии Драгомиром Стойневым.

«Стороны обсудили вопросы российско-болгарского сотрудничества в газовой сфере. Особое внимание было уделено реализации проекта «Южный поток». Было выражено единое мнение, что реализация проекта на территории Болгарии будет способствовать ускорению темпов экономического роста Республики. В частности, строительство новой газотранспортной инфраструктуры в Болгарии потребует привлечения около 2500 квалифицированных специалистов и порядка 3,5 млрд евро прямых инвестиций», - говорится в сообщении.

В рамках визита Миллер посетил также Софийский университет по архитектуре, строительству и геодезии - единственное в Болгарии высшее учебное заведение, готовящее специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры. За значительный вклад в развитие российско-болгарского сотрудничества в энергетической сфере ректор университета Красимир Петров вручил Миллеру грамоту и знак «Почетного доктора» Университета.

Как сообщал УНИАН, 3 июня заместитель главы правления Национально акционерной компании «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун сообщил, что немецкий банк Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая компанию Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл.

7 декабря 2012 года президент России Владимир Путин лично дал старт началу строительства морской части газопровода «Южный поток» в обход территории Украины.

Предполагается, что первые поставки газа начнутся в 2015 году. В 2016-м планируется поставить 15,75 млрд куб. м газа, в 2017-м - 31,5 млрд куб. м, в 2018-м – 47,25 млрд куб. м, и в 2019-м газопровод выйдет на проектную мощность – 63 млрд куб. м.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.