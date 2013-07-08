"Кременчугнефтепродуктсервис" уменьшил сумму убытков в 3 раза

ПАО «Кременчугнефтепродуктсервис» в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, уменьшил сумму убытков в 3 раза или на 37,6 млн грн - до 18,1 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в объявлении о проведении собрания акционеров «Кременчугнефтепродуктсервис» 9 августа 2013 г.

Акционеры, в частности, рассмотрят отчет правления о работе в 2012 году, определят порядок покрытия убытков, сформируют основные направления работы на 2013 год.

Согласно сообщению, по результатам работы в 2012 году активы предприятия составили 69 млн 482 тыс. грн, суммарная дебиторская задолженность — 38 млн 140 тыс. грн, основные средства — 594 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО ”Кременчугнефтепродуктсервис” владеет сетью из более чем 60 автозаправочных станций в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях, а также нефтебазой в Кременчуге (Полтавская обл.). В 2011 году предприятие получило 55,7 млн грн убытков.