Украинские предприятия за 5 месяцев увеличили импорт угля на 2,9%

Украинские предприятия в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличили импорт угля на 2,9% - до 881,6 млн долларов, сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

В натуральном выражении импорт угля за пять месяцев 2013 года составил 6,3 млн тонн. Министерство при этом не указывает сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Экспорт угля украинскими предприятиями в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличился на 1% - до 265 млн долларов, что в натуральном выражении составило 2,9 млн тонн

Как сообщал ранее УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-мае 2013 года сократили добычу угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,7% - до 25,4 млн тонн. При этом объем добычи в мае составил 4,7 млн тонн, что на 7,4% меньше, чем в апреле, и на 13% меньше, чем в мае 2012 года.