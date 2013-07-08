Украина в июне увеличила импорт газа через Польшу на 3%

Варшава. Украина в прошлом месяце импортировала через польскую газотранспортную систему 100,9 млн кубометров газа, что почти на 3 млн кубометров, или на около 3% больше, чем в мае, но меньше максимально возможных 144 млн кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные управляющей газотранспортной системой Польши компании Gaz System, которыми располагает УНИАН.

В июне поставки газа в Украину осуществлялись в течение 25 дней - столько же, как и в предыдущем месяце, а ежесуточные поставки составляли от 3,3 до 4,5 млн кубометров по сравнению с 3,6-4,7 млн кубометров в мае.

Согласно окончательным данным, в июне Украина закупила через польский пункт "Хермановице", через который сейчас осуществляются поставки из Польши, 98,1 млн кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", в июне Украина увеличила импорт газа из Польши и Венгрии в около 2 раза - до 262,7 млн кубометров.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной входящей в Евросоюз, через которую Украина с ноября 2012 начала поставки газа, пытаясь заменить дорогой российский газ, который обходится стране дороже по прямому контракту с "Газпромом" чем через посредника из Европы.

Ранее Gaz System заявлял, что существующие мощности позволяют максимально поставлять в Украину из Польши 4,8 млн кубометров в сутки.

В 2012 году «Нафтогаз Украины» купил в России 33 млрд кубометров газа или в среднем 90 млн кубометров в сутки.