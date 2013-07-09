Цена нефти обвалилась на фоне ситуации в Египте и ожиданий статданных из США

На мировых торгах во вторник, 9 июля, цены на нефть снижаются на фоне ситуации в Египте и ожидания статданных по оптовым запасам сырья в США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,57% - до 107,11 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,18% и составила 103,03 доллара за баррель.

Напомним, 8 июля представитель администрации Суэцкого канала Тарик Хассанеин заверил, что в настоящее время соблюдается полная безопасность поставок топлива через канал и перебоев не наблюдается.

Кроме того, временный президент Египта Адли Мансур издал указ о принятии новой Конституционной декларации, которая предполагает созыв Конституционной ассамблеи для подготовки нового основного закона страны в течение двух недель и проведения президентских выборов через шесть месяцев с момента издания декларации, передает Bloomberg.

Что касается запасов сырья в США, то, по мнению аналитиков, их снижение было существенно на прошедшей неделе, и дальнейшее уменьшение показателя может стать причиной сохранения цен на уровне выше 100 долларов.

Позже в ходе торгов вторника Американский институт нефти представит свою оценку запасов нефти на оптовых складах страны.