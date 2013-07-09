Россия впервые за 25 лет установила рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в июне достигла 10,53 млн барр. в сутки, пишет газета "Ведомости". Больше добывалось лишь 25 лет назад. В прошлом году этот показатель находился на уровне 10,37 млн барр.

Добиться рекорда помогли два фактора, отмечает аналитик по нефти и газу JPMorgan Андрей Громадин. Во-первых, это рост добычи на Ванкорском месторождении «Роснефти». В прошлом году оно дало 18,3 млн т. В этом году «Роснефть» планирует вывести Ванкор на пиковый уровень добычи — 25 млн т. «В начале года менеджмент компании заявлял, что суточная добыча на Ванкоре составит 420 тыс. - 440 тыс. барр. Сейчас она составляет 430 тыс. барр.», — отмечает Громадин. Он добавляет, что дальнейшего роста добычи на Ванкоре не будет.

Второй фактор, по словам Громадина, — это рост производства «Газпромом» газового конденсата. В 2010 г. добыча составляла 270 тыс. барр. в сутки, через год — 300 тыс. барр., сейчас — 350 тыс. барр. Росту добычи способствовали высокие цены на нефть.

По объемам добычи нефти Россия давно обогнала Саудовскую Аравию. Там, по данным агентства Bloomberg, в июне извлекалось 9,47 млн барр. в сутки. Впрочем, аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук указывает, что Саудовская Аравия легко может увеличивать добычу до 12,5 млн барр. в сутки. Но не делает этого, чтобы не обвалить котировки нефти.