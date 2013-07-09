Корея намерена участвовать в строительстве LNG-терминала

Корейские компании планируют участвовать в строительстве LNG-терминала в Украине, сообщил посол Республики Корея Ким Ин-Цжун 8 июля в ходе встречи с первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, посол, в частности, сказал: «Планируется участие корейских компаний в строительстве Одесского терминала по сжиженному газу».

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.)

Планируется, что морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

Выполнение предпроектных и изыскательских работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

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