Новым гендиректором Shell станет Бен Ван Бюрден

Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell назначила Бена Ван Бюрдена гендиректором компании вместо Петера Возера. Об этом сообщается на сайте компании.

Питер Возер покинет Shell в конце марта 2014 года после 29-летней работы в компании.

Ван Бюрден работает в компании с 1983 года. Последние несколько месяцев занимал должность директора по переработке и сбыту.

Справка УНИАН. Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 100 тыс. человек.

В 2006 году была создана компания по эксплуатации сети АЗС под брендом Shell в Украине. В 2007 году Shell стала первой компанией, которая предложила украинским автомобилистам премиальное топливо Shell V-Power.