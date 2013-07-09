Экспорт российского сжиженного газа вырос на 60%

Россия экспортировала 5 миллионов тонн СПГ в первом полугодии 2013 года против 3,6 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на таможню Сахалина. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60 процентов.

"Сахалинская таможня подвела итоги внешнеэкономической деятельности Сахалинской области за первое полугодие 2013 года в зоне своей ответственности. Основную прибавку в структуре экспорта, как по объему, так и по стоимости, обеспечила продажа сжиженного природного газа - 5 миллионов тонн на 2,2 миллиарда доларов (3,6 миллиона тонн на 1,6 миллиарда долларов в 2012 году)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Весь СПГ в России сейчас вывозится с месторождения «Сахалин-2» на одноименном острове. В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 миллионов тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа. Общая стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%) и японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).