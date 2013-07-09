Одесский нефтеперерабатывающий завод сменил наблюдательный совет

Одесский нефтеперерабатывающий завод в связи с появлением нового собственника – группы «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) – на внеочередном собрании акционеров сменил наблюдательный совет и ревизионную комиссию.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, состоявшееся 5 июля собрание акционеров уволило председателя набсовета Олега Дурова (ранее занимал управляющие должности в нефтяной компании «ЛУКОЙЛ») и членов набсовета Андрея Тихонова, Рустема Гималетдинова (все ранее работали в структуре «ЛУКОЙЛА»), а также Алексея Бибика (заместитель генерального директора Одесского НПЗ).

В новый состав набсовета были введены: Николай Курило (ранее занимал руководящие посты в вооруженных силах, руководитель кафедры логистики в Национальном университете обороны), Владимир Федоренко (бывший директор фонда "Приднепровский продовольственный банк"), Сергей Парламов, Дмитрий Крикберг (экс-замначальника департамента недвижимости ООО «Газ Украина 2009», сообщает компания.

Как сообщал на прошлой неделе УНИАН, группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, закрыла сделку с крупнейшей частной российской нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» по покупке 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника. Сумма сделки, по словам Курченко, составила более 100 млн долл.

Справка УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.

Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.