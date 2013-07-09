«ДТЭК Донецкоблэнерго» отключит электроэнергию «Донецктеплокоммунэнерго»

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго», входящая в крупнейший частный энергетический холдинг Украины “ДТЭК”, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, намерена с 10 по 12 июля из-за долгов отключить электроснабжение предприятию «Донецтеплокоммунэнерго», осуществляющее подкачку холодной воды населению, сообщила пресс-служба компании.

«На такую крайнюю меру энергокомпания вынуждена идти из-за непогашения долга в размере 77,9 млн грн, в том числе за текущий год – 24 млн грн», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в период с 1 по 5 июля текущего года «ДТЭК Донецкоблэнерго» уже ограничивал электроснабжение предприятию «Донецктеплокоммунэнерго».

Как ранее сообщал УНИАН, по данным государственной службы статистики, задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги в мае 2013 года по сравнению с апрелем текущего года уменьшилась на 6,9% - до 11,97 млрд грн.

Сокращение задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. При этом средний срок задолженности составил 3,1 месяца.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Энергохолдинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн физических лиц.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.