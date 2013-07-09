Россия рассекретила данные о запасах нефти

Позиции, касающиеся нефти и растворенного в ней (попутного) газа, исключены из списка стратегических видов полезных ископаемых РФ, сведения о которых составляют государственную тайну.

Соответствующее постановление правительства, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 5 июля, размещено на официальном портале правовой информации, сообщает Lenta.ru.

Проект постановления, снимающего гриф секретности с данных о запасах нефти, был подготовлен Министерством природных ресурсов в начале мая этого года после поручения президента Владимира Путина.

Режим секретности в отношении запасов полезных ископаемых был принят еще в СССР. После распада Советского Союза гриф секретности сохранили.