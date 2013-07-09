Казахстанская нефтегазовая компания планирует выйти на рынок Украины

Второй по величине добытчик нефти в Казахстане – государственная компания «КазМунайГаз» планирует выход на рынок Украины, рассматривая возможность приобретения сети АЗС, сообщает издательство Financial Times.

По словам первого заместителя председателя совета директоров «КазМунайГаза» Данияра Берлибаева, компания сейчас расширяется в международном плане.

Как отмечает издание, Берлибаев прогнозирует, что через 7 лет «КазМунайГаз» сможет экспортировать до 2,2 млн баррелей нефти в день: около 400 тыс. баррелей в Китай, остальное - преимущественно в Европу, в частности, на причерноморские рынки.

Большую часть экспортируемой нефти «КазМунайГаз» намерен перерабатывать на своих заводах в Румынии.

"Мы хотим прийти в Европу и сказать: в год мы производим 5 миллионов тонн нефтепродуктов, кто хочет купить?" – цитирует Financial Times Берлибаева.

Справка УНИАН. В 2007 году "КазМунайГаз" приобрел 100% акций "Ромпетрол", которому принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Румынии и АЗС в семи европейских странах. С тех пор компания вложила миллиарды долларов в модернизацию НПЗ, наладив производство топлива класса "Евро-5".

ООО «Ромпетрол-Украина» как нефтетрейдинговая компания начало свою деятельность в Украине в сентябре 2006 года. Офис компании находится в Одессе. Основная задача компании – маркетинг нефтепродуктов НПЗ Petromidia на украинском рынке.

"КазМунайГаз" является собственником 44 нефтегазовых месторождений на суше в Мангистауской и Атырауской областях на западе Казахстана. Компания обеспечивает 65% транспортировки нефти, 100% транспортировки газа, 50% танкерных перевозок, которые осуществляются в Республике Казахстан. 100% акций КМГ принадлежит государственному АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".