Европа ждет газ из Средиземного моря

Открытие крупных запасов газа в восточной части Средиземного моря дает Евросоюзу еще один шанс повысить энергетическую безопасность, но высокая себестоимость добычи не позволит сократить цены, сообщает Reuters.

Когда Кипр вступил в ЕС в 2004 году, Европа считала Азербайджан основным источником новых поставок газа. Интерес к азербайджанскому газу с тех пор не ослабел, но ситуация в мире существенно изменилась - в территориальных водах Кипра и Израиля были обнаружены огромные газовые месторождения, а в США начался бум добычи сланцевого газа.

Кипр и Израиль надеются начать экспорт газа в этом десятилетии, а Ливан и Греция планируют приступить к бурению скважин. Извлекаемые запасы газа Левантийского бассейна, находящегося в водах Кипра и Израиля, составляют порядка 3,5 триллионов кубометров, по оценке Геологической службы США. Этого объема Европе хватило бы на семь лет, а для Кипра и Израиля это означает возможность экспортировать около 2 триллионов кубометров, что в текущих ценах принесет 800 миллиардов долларов США.

"Это интересное время для Восточного Средиземноморья. Разработка собственных запасов газа будет одним из важнейших условий нашей конкурентоспособности", - сказал министр Кипра по энергетике, торговле, промышленности и туризму Йоргос Лаккотрипис.

ЦЕНА НЕ СНИЗИТСЯ

Вместе с тем Европе не стоит ждать резкого снижения цены газа, как это произошло в США с началом добычи сланцевого газа, поскольку добыча из морских глубин обходится гораздо дороже, чем на суше. По расчетам Рейтер, продавать средиземноморский газ в Европе можно будет по 7-8 долларов за миллион БТЕ при нынешней средней спотовой цене 9 долларов за миллион БТЕ и спотовой цене в США ниже 4 долларов.

Расчеты Рейтер основаны на оценках инвестиций и выручки, предоставленных компаниями и правительствами, а также на данных банков и аналитических фирм.

За счет близости Суэцкого канала средиземноморский газ можно будет продавать не только в Европу, но и таким крупным потребителям Азии, как Япония и Южная Корея. Эти рынки будут особенно привлекательны, так как цены там в последние годы близки к 15 долларам за миллион БТЕ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Кипр и Израиль договорились о совместной разработке запасов, и Израиль объявил, что готов продать на экспорт до 40 процентов своих запасов.

"Это решение - баланс между необходимостью обеспечить дешевый и надежный источник энергии для Израиля и необходимостью экспорта", - объяснил премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

В разработке участвуют такие компании как Noble, Total, ENI, Woodside Petroleum и Kogas, а также израильские Delek Drilling и Avner Oil Exploration. Газпром также проявлял интерес к израильскому газу.

Освоению запасов могут помешать политические риски, включая разногласия по объемам, которые Израиль должен экспортировать, и общую нестабильность на Ближнем Востоке.

"Снижение целевого показателя экспорта затруднит Израилю привлечение лидеров отрасли, которых и так отпугивает непростая геополитическая обстановка в регионе", - говорится в отчете аналитической фирмы Eurasia Group.

Кипр планирует оставлять себе лишь небольшую часть добычи, но аналитики считают, что обнаруженных до сих пор 200 миллиардов кубометров недостаточно для привлечения инвестиций.

Кроме этого, идут споры по поводу строительства инфраструктуры.

"Правительство Израиля хочет, чтобы экспортная инфраструктура была построена в Израиле и он мог бы контролировать ее, в том числе с привлечением армии. Если построить инфраструктуру на Кипре, этого не произойдет, хотя с коммерческой точки зрения так может быть лучше", - сказал израильский консультант Амир Фостер.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Стратегическая ценность средиземноморского газа для Европы заключается в том, что он поможет ей снизить энергозависимость от России и Северной Африки.

Консорциум компаний, занимающийся освоением гигантского азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз в конце июня выбрал проект Трансадриатического газопровода (ТАР) для доставки газа в Европу. Однако поставки по TAP не будут превышать 10 миллиардов кубометров в год, что делает страны Всточного Средиземноморья более перспективными поставщиками, а членство Кипра в ЕС означает, что на него распространяются правила Евросоюза.

"Восточное Средиземноморье становится важным источником газа для Евросоюза. Мы стремимся поставлять газ в Европу и поддерживать с ней хорошие отношения", - сказал генеральный директор Кипрской национальной углеводородной компании Чарльз Эллинас.