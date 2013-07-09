Украина за 5 месяцев экспортировала электроэнергию на 241 млн долл.

Украина за январь-май 2013 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 241,029 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Министерство не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно сообщению, экспорт электроэнергии в Венгрию за январь-май 2013 года составил 109,889 млн долл., в Беларусь — 84,746 млн долл., в Молдову – 25,144 млн долл., в Польшу — 18,439 млн долл, в другие страны — 2,811 млн долл.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации за указанный период не осуществлялся.

Также в сообщении отмечается, что импорт электроэнергии в Украину составил 0,810 млн долл. Практически весь объем был импортирован из РФ.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-мае 2013 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 16,9% - до 4,023 млрд кВт/ч.

Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергии в страны ЕС, Молдовы и Беларуси на 574,819 млн долл.

Экспорт электроэнергии в Беларусь за 2012 год составил 231,442 млн долл., в Венгрию – 224,251 млн долл., в Молдову – 52,737 млн долл., в другие страны - 66,389 млн долл.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В текущем году, как и в 2012-м, энергохолдинг ДТЭК продолжает занимать доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша).