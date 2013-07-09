ДТЭК создал компанию в Швейцарии для выхода на энергетические рынки Европы

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, создал в Швейцарии трейдинговую компанию DTEK Trading SA для прямого выхода на энергетические рынки Европы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

«DTEK Trading SA будет осуществлять основной объем торговых операций с угольной продукцией и электроэнергией на европейских рынках. За реализацию продукции на украинском рынке, а также экспорт в страны СНГ будет отвечать ООО «ДТЭК Трейдинг», - сказано в сообщении.

«Создание швейцарского подразделения является общепринятой мировой практикой и способствует осуществлению прямых прозрачных продаж конечным потребителям в Европе. Это позволит повысить эффективность экспортных операций и укрепить позиции компании на европейском энергетическом рынке», - цитирует пресс-служба слова коммерческого директора ДТЭК Андрея Фаворова.

Также в сообщении отмечается, что сегодня угольная продукция компании поставляется в 36 стран мира. Экспорт электроэнергии осуществляется в Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу, Молдову, Беларусь.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.