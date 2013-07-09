ДТЭК в этом году планирует увеличить экспорт угля и электроэнергии

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, планирует в 2013 году увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС, Молдову и Беларусь по сравнению с 2012 годом на 3,1% - до 10 млрд кВт/ч, сообщает пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, ДТЭК в 2013 году планирует увеличить экспорт угля по сравнению с 2012 годом на 46% - до 4 млн тонн с 2,745 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК создал в Швейцарии трейдинговую компанию DTEK Trading SA для прямого выхода на энергетические рынки Европы.

Украина по итогам 2012 года в денежном выражении экспортировала электроэнергию в страны ЕС, Молдову и Беларусь на 574,819 млн долл.

Компания ДТЭК обладает монополией на экспорт электроэнергии.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В 2012 году ДТЭК по сравнению с 2011 годом увеличил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68% - до 5,9 млрд грн.