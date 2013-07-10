Статистика из США и Китая изменила цену нефти разнонаправленно

На мировых торгах в среду, 10 июля, цены на нефть изменились разнонаправленно на статистике Американского института нефти (API) по оптовым запасам сырья в США и данных по внешнеторговому балансу Китая.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,02% - до 107,79 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,71% и составила 104,27 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июля, сократились на 9 миллионов баррелей, в то время как аналитики предполагали снижение запасов на 3,8 миллиона баррелей.

По мнению экспертов, снижение запасов ожидаемо в данное время года. Если люди готовы путешествовать и тратить деньги на горючее, можно быть спокойным за экономику страны.

Разочаровали инвесторов данные по внешнеторговому обороту Китая за июнь, составившему 2 триллиона юаней (321,51 миллиарда долларов), что на 2% меньше прошлогоднего показателя. Экспорт снизился в июне на 3,1%, импорт - на 0,7%. Аналитиками предполагался рост на 3,7% и 6%, соответственно.