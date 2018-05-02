«Газпром» нашел предлог для третьей «газовой войны» с Украиной

«Газпром» затеял новую "газовую" войну против Украины, на сей раз по поводу закачки газа в подземные хранилища. Отправной точкой для атаки послужила встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко с главой российского газового монополиста Алексеем Миллером. На переговорах было заявлено о планах Украины к началу отопительного сезона накопить в ПХГ не менее 14-16 млрд кубометров газа. «Газпром» с озвученной цифрой категорически не согласился, поставив под сомнение выполнение Киевом обязательства по перебойному транзиту топлива в Европу. Миллер считает, что газа должно быть накоплено более 19 млрд кубометров.

Между тем, министр энергетики Украины Эдуард Ставицкий уверяет, что 14-16 млрд кубометров достаточно для «безболезненного» транзита российского «голубого топлива» в Евросоюз.

Реакция Москвы на «газовые» планы Киева не понятна, если вспомнить июнь 2006 года. Тогда в «Газпроме» придерживались несколько иного мнения. Так, в то время зампредправления компании Александр Рязанов заявлял следующее: «В ПГХ Украины, по состоянию на 15 июня, закачено всего 3,6 млрд кубометров, при том, что необходимо (для нормального преодоления зимнего периода), как минимум, 16 млрд».

Руководитель энергетических программ Центра "Номос" Михаил Гончар считает, что с точки зрения потребителей Украины объема в 16 млрд кубометров газа вполне хватит. «Лет 10 назад были случаи, когда запасы в газовых хранилищах были порядка 12 млрд кубов, и ничего не происходило. Конечно, все зависит от протяженности пиков холодов, насколько холодной окажется зима. Просто «Газпром» нервничает», - отметил Гончар.

По мнению эксперта, разница в цифрах (14-16 млрд со стороны Украины и 19 - со стороны России) говорит о том, что «Газпром» не желает размещать свой газ на хранение в украинских хранилищах. «Всю юридическую ответственность перед европейскими потребителями несет «Газпром», а не «Нафтогаз». «Нафтогаз» не является участником этого процесса, это - некий технологический компонент, который связывает поставщика - «Газпром» и европейского потребителя. В этом контексте все претензии в юридическом плане будут к «Газпрому». Поэтому он пытается действовать в присущей ему манере — заставить «Нафтогаз» закупить и закачать в ПХГ тот объем газа, который в принципе для него может оказаться избыточным", - поясняет Гончар.

Более того, подчеркивает эксперт, «Газпром», нагружая «Нафтогаз» своими обязательствами, преследует цель ослабить его финансовые позиции. «При таких обстоятельствах, по расчетам «Газпрома», украинская сторона вынуждена будет пойти на уступки в другом вопросе - передать ГТС в управление «Газпрому». Поэтому тут многоплановая комбинация, на которую не стоит обращать внимание», - считает Гончар.

Формальными претензии «Газпрома» считает и независимый эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. По его мнению, заявления российского газового монополиста связаны, в первую очередь, с ноябрьским саммитом «Восточное партнерство» в Вильнюсе, где, как ожидается, Украина и ЕС подпишут Соглашение об ассоциации. «Можно в какой-то степени согласиться с «Газпромом», что при заявленном объеме могут возникнуть проблемы с транзитом. Но дело в том, что наш договор составлен таким образом, что Украина сама закупает газ для обеспечения поставок, за счет средств «Нафтогаза». «Газпром» нагнетает ситуацию специально, понимая, что финансовое состояние НАК плачевное. Причем делает он это в канун ноябрьского саммита. Нас вынуждают сделать выбор», - подчеркнул Землянский.

Третья газовая война - возможность скрыть собственные проблемы

Последние заявления на «газовом» фронте наводят на мысль, что зимой возможно повторение событий 2006 и 2009 годов. «Если имеешь рядом с собой «Газпром», то это - война, которая рядом с тобой» - так охарактеризовал отношения Украины с Россией Гончар.

«Утверждать однозначно, что возможна третья газовая война, не приходится, но исключать такую вероятность нельзя. С одной стороны, для «Газпрома» в его нынешней ситуации газовая война несет большие риски, но с другой стороны - у «Газпрома» свое видение мира. Он искусно умеет находить крайних и провоцировать конфликт», - отмечает эксперт.

По его словам, совершенно не случайно «Газпром» не желает размещать свой газ на хранение в украинских ПХГ. Если зима будет аномально холодной, и «Газпром» окажется неспособным обеспечить своих потребителей необходимыми объемами топлива, как это имело место в конце января 2012 года, то он замаскирует свою несостоятельность под решение Киева сократить объем газа в хранилищах.

Еще одна сторона «транзитных» претензий – попытка «Газпрома» реанимировать интерес Европы к своим трубопроводам в обход Украины, а также продемонстрировать ЕС свою значимость. На сегодня "Газпром" теряет в Евросоюзе позиции газового монополиста, который не только поставляет топливо, но и стремится осуществлять управление газотранспортными системами, что противоречит законодательству ЕС. Не помогает ему удержаться на «пьедестале» и снижение цен на газ по долгосрочным контрактам. Российская компания привыкла диктовать условия в Европе, но в настоящее время она вынуждена адаптироваться к большей конкуренции. Что касается Северного и Южного потоков, то заинтересованность в них на сегодня со стороны Европы минимальная. Первый пока не способен удовлетворить потребности ЕС, а второй так и остается в стадии «построим».

Эксперты считают идею «Газпрома» повысить к себе интерес за счет Украины несостоятельной.

По мнению Землянского, заострение проблемы закачки газа в ПХГ сейчас очень выгодно «Газпрому», в первую очередь, чтобы продемонстрировать Европе ее зависимость от российского газа, а также заострить внимание на значимости Северного потока и, главное, оживить утихающий интерес инвесторов к строительству Южного потока. Но данный вариант он называет проигрышным.

Аналитик компании Expert-Forum (Румыния) Ана Отилия Нуцу считает, что проект «Южный поток» нерентабелен и является «капканом» для европейцев. «В перспективе он может стать причиной новых неурядиц, с одной стороны – между Брюсселем и странами ЕС, с другой – странами-импортерами газа из Каспийского региона, которые являются поставщиками конкурентного газопровода Nabucco West (Азербайджан, Туркменистан, Иран, Ирак)». Поэтому, по ее мнению, Европа не пойдет на новую конфронтацию.

Артем Белоусов (УНИАН)