«Укргазвыдобування» останавливает работу Шебелинского ГПЗ

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», с 10 июля останавливает работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) из-за непродления стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Об этом УНИАН сообщил источник в министерстве энергетики и угольной промышленности.

«Сейчас остановим. Завод не может более складировать продукцию», - сказал источник.

Собеседник агентства не уточнил, на какой срок останавливается Шебелинский ГПЗ, лишь отметил, что это зависит от того, как будет работать в ближайшее время экспертно-аналитическая группа при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

«Зависит от ситуации (сколько простоит завод - УНИАН), как только экспертно-аналитическая группа примет (продление стандартов качества - УНИАН), так и запустят», - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Кабинет министров не будет закрывать Шебелинский газоперерабатывающий завод, входящий в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", работа которого оказалась под угрозой с 1 июля т.г. из-за проволочек с продлением действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

Ранее министр Ставицкий заявлял, что Кабинет министров Украины намерен в месячный срок решить вопрос продления сроков действия стандартов качества нефтепродуктов марки Евро-3.