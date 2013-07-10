Шебелинский ГПЗ пока не остановлен, а переведен на минимальный объем загрузки

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», перевела работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) на минимальный объем загрузки из-за непродления действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по переработке Шебелинского ГПЗ.

«Завод не остановлен. Перешли на минимальный объем загрузки», - сказали на предприятии.

Также в управлении отметили, что вопрос о дальнейшей работе завода решиться в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, по информации источника в Министерстве энергетики и угольной промышленности, крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», с 10 июля останавливает работу Шебелинского ГПЗ из-за непродления стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

«Сейчас остановим. Завод не может более складировать продукцию», - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, на какой срок останавливается завод.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Кабинет министров не будет закрывать Шебелинский газоперерабатывающий завод, работа которого оказалась под угрозой с 1 июля т.г. из-за проволочек с продлением действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».