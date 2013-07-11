Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику после существенного роста накануне

На мировых торгах в четверг, 11 июля, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику после существенного роста в среду, 10 июля.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,15% - до 108,35 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,02% и составила 106,54 доллара за баррель, сообщает Bloomberg.

Повлияли на динамику цен статистика из США и ситуация в Египте. Так, по данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 июля, сократились на 9,9 миллиона баррелей (что втрое больше прогнозов) - до 373,9 миллиона баррелей.

Кроме того, остается неспокойной ситуация в Египте. В ночь на четверг, по данным СМИ, вооруженные боевики совершили нападение на автомобиль, в котором находился командующий армией Египта на Синайском полуострове. Инцидент произошел возле границы с сектором Газа. Днем ранее террористы атаковали один из КПП службы безопасности Египта на Синайском полуострове, а на прошлой неделе в нескольких городах на севере Синая произошли беспорядки и нападения, организованные сторонниками движения "Братьев-мусульман" и отстраненного от власти президента Египта Мухаммеда Мурси.

Как отмечают аналитики, спрос на нефть явно на подъеме, в частности, на фоне восстановления экономики США. А напряженность на Ближнем Востоке всегда является потенциальным драйвером роста цен.