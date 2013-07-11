Рост добычи сланцевой нефти в США приведет к стагнации производства ОПЕК - СМИ

В 2014 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,16% до 90,68 млн баррелей, но эти контракты достанутся независимым производителям, пишут "Ведомости".

Согласно июльскому обзору ОПЕК, добыча картеля сократится на 300 000 баррелей в день до 29,6 млн, а независимых производителей, главным образом США и Канады, - вырастет на 1,1 млн баррелей до 55,1 млн.

Это подтверждает прогноз Международного энергетического агентства: рост добычи нетрадиционной нефти в США приведет к стагнации производства ОПЕК в среднесрочной перспективе. На нетрадиционные энергоисточники придется 70% роста добычи нефти к 2030 г., прогнозирует BP. К концу десятилетия США могут перестать импортировать нефть, считают в Citi.

Полгода назад ОПЕК называла добычу сланцевых ресурсов неопределенным фактором и не прогнозировала, что это повлияет на позиции картеля. Но число стран - членов картеля, которые увидели в сланцевой нефти угрозу, растет: лишь представители Саудовской Аравии, Ливии, Алжира и Ирана не ждут влияния на свои поставки.

Члены ОПЕК уже несут потери. Экспорт Алжира, Нигерии и Анголы в США в 2012 г. снизился на 41%. Сырье этих стран близко по качеству к американской сланцевой нефти, замена одной на другую не является технической проблемой для НПЗ, пишет Американский институт нефти.

Объем сланцевых ресурсов и рост их добычи превзошел ожидания и американских чиновников. Темпы роста добычи оказались более стремительными, чем прогнозировалось, признал директор управления энергетической информации США (EIA) Адам Сиемински. Общий прогноз добычи стран, не входящих в ОПЕК, был увеличен в июле на 1,2 млн баррелей в день до 53,94 млн в 2013 г., в 2014 г. — 55,53 млн, США увеличат добычу с 7,3 млн до 8,1 млн в 2014 г.

Снижение поставок на мировой рынок ОПЕК объясняет политической нестабильностью в странах — членах картеля в 2013-2014 гг. После волны арабской революции рынок предпочитает перестраховаться и активнее присматривается к поставкам нефти из стран, которые не входят в ОПЕК, и к собственным ресурсам, пишут эксперты Oxford Institute for Energy Studies (OIES). К тому же успех добычи в США заставил многие страны-импортеры посмотреть на собственные сланцевые ресурсы, которые ранее не принимались в расчет, но благодаря технологиям становятся рентабельными. О планах заняться разработкой собственных ресурсов уже заявили Великобритания и КНР. По данным EIA, главными обладателями запасов сланцевой нефти являются Россия (75 млрд баррелей), США (48 млрд) и Китай (32 млрд).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики США, мировых запасов сланцевой нефти достаточно для того, чтобы заменять традиционную нефть в течение более чем десяти лет.

Министерство приблизительно оценило технически извлекаемые запасы сланцевой нефти на уровне 345 млрд баррелей в 42 странах, что составляет около 10% мировых запасов нефти. Но это при условии запасов сланцевой нефти в США, оценка которых выросла с 32 млрд баррелей до 58 млрд.

Справка УНИАН. Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю 12 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть, более 32 млн баррелей в день. Мировой спрос на нефть, согласно оценке основателя BP Capital Буна Пикенса, составляет 87 млн баррелей в день.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. В этих странах сосредоточено около 67% мировых разведанных запасов нефти.

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