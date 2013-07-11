Азербайджан, BP и Total разобрались с долями участия в проекте Трансадриатического газопровода

Госнефтекомпания Азербайджана ГНКАР и британская BP получат по 20% в амбициозном проекте Трансадриатического газопровода (TAP), который позволит доставлять газ с Каспия в Европу.

Еще 10% будет у французской Total, сказал журналистам в среду глава ГНКАР Ровнаг Абдуллаев.

"Все документы будут подписаны в течение двух месяцев", - сказал он.

За право доставлять азербайджанский газ в Европу боролись два проекта - знаменитый Nabucco West и TAP. В конце июня консорциум компаний, занимающийся освоением гигантского азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз выбрал проект Трансадриатического газопровода, пишет Reuters.

В консорциум TAP входят норвежская нефтегазовая компания Statoil, швейцарская AXPO и немецкая Е.ON Ruhrgas. В прошлом месяце ГНКАР сообщила, что вместе с ВР и Total войдет в проект TAP до конца года.

Предполагается, что поставки газа с Шах-Дениза в Европу начнутся с 2019 года, и Азербайджане уже нашел трех первых покупателей в ЕС - Грецию, Италию и Болгарию. Газопровод длиной 870 километров будет доставлять азербайджанский газ из Турции на юг Италии через Грецию и Албанию. Мощность TAP на первом этапе составит 10 миллиардов кубометров, но в дальнейшем может быть удвоена. Азербайджанский газ претендует на конкуренцию с российским топливом, поставляемым крупнейшим в мире производителем газа Газпромом.

Консорциум по освоению Шах-Дениза состоит из Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), BP, Statoil, Total и итальянской Eni.

Как сообщал УНИАН, Азербайджан выбрал проект Трансадриатического газопровода (ТАР) для доставки газа в Европу. "Проект Nabucco West не был выбран консорциумом", - сообщил лидер проекта австрийская энергетическая компания OMV, имея в виду консорциум компаний, занимающихся освоением азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз.

"Проект Nabucco для нас закончился", - сказал генеральный директор OMV Герхард Ройсс на пресс-конференции, добавив, что Азербайджан объяснил свое решение более высокими ценами на газ в Греции и Италии, через которые проходит TAP.

Украина весной 2012 года заявила о намерении Украины участвовать в строительстве Трансанатолийского газопровода (ТАР). В середине июня министр промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев заявил, что страна не заинтересована в участии Украины в проекте. "Трансанатолийский газопровод — это газопровод стран-участников и производителей газа. Я просто не вижу целесообразности участия Украины. Ведь страна — не производитель газа, а газопровод проходит по ее территории", - пояснил он.

Читайте также:

Соколовский: Украина провалила переговоры по газопроводу TANAP