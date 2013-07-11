«Нафтогаз» открыл крупное нефтяное месторождение на востоке Украины

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» открыла нефтяное месторождение на востоке Украины с минимальными запасами около 12,8 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в конце 2011 года компания «Нафтогаз Украины» получила специальное разрешение (лицензию) на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей нефти и газа на Будищанско-Чутовском месторождении.

«В течение 2012 года компания провела комплекс геофизических исследований, а в третьем квартале 2012 года на тендерной основе начато бурение скважины № 110 Руновщинская. В результате было открыто нефтяное месторождение - одно из крупнейших в Украине за последние пятнадцать лет», - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что при испытании отложений верхнего карбона в скважине получен приток нефти дебитом 106,8 куб. м в сутки. «По оперативной оценке, минимальные ресурсы нефти месторождения составляют около 12,8 млн т», - подчеркивается в сообщении компании.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года НАК «Нафтогаз Украины» сообщила об открытии нового нефтяное месторождение в Полтавской области с начальным дебитом более 60 тонн в сутки.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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