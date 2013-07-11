Международное энергетическое агентство улучшило прогноз спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по мировому спросу на нефть в 2013 году на 220 тысяч баррелей до 90,77 миллиона баррелей в сутки, следует из июльского отчета организации.

Эксперты организации отмечают, что необычно холодная погода в странах ОЭСР во втором квартале позволила повысить прогноз по темпам роста спроса на нефть в мире в текущем году до 930 тысяч баррелей в сутки.

Объем общемировых поставок в июне текущего года уменьшился на 300 тысяч баррелей в день до 91,2 миллиона баррелей в день.

Как сообщает Прайм, средний показатель роста поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, согласно прогнозам МЭА, в 2013 году составит 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Уменьшение поставок нефти странами ОПЕК, по словам аналитиков МЭА, связано с перебоями в Нигерии, Ливии и Ираке.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» открыл нефтяное месторождение на востоке Украины с минимальными запасами около 12,8 млн тонн.

«В течение 2012 года компания провела комплекс геофизических исследований, а в третьем квартале 2012 года на тендерной основе начато бурение скважины №110 Руновщинская. В результате было открыто нефтяное месторождение - одно из крупнейших в Украине за последние пятнадцать лет», - говорится в сообщении «Нафтогаза».