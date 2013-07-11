Кабмин утвердил финансовый план «Энергоатома» на 2013 год

Кабинет министров утвердил финансовый план государственной энергетической атомной компании «Энергоатом» на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

При этом он не уточнил показатели финплана.

Министр сообщил, что информация о показателях будет обнародована позднее.

Также Ставицкий сообщил, что финплан НАК «Нафтогаз Украины» на текущий год Кабинет министров планирует утвердить на следующем заседании.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.