Вопрос закачки российского газа в украинские хранилища будут решать Азаров и Медведев

Вопрос закачки российского газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) будет подниматься на встрече премьер-министра Украины Николая Азарова и премьер-министра России Дмитрия Медведева в Сочи 12 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"Тема закачки газа в ПХГ будет обсуждаться на переговорах в Сочи", – сказал Ставицкий.

Говоря о том, будет ли Украина настаивать на авансировании Россией закачки газа в ПХГ, министр подчеркнул: "Мы не будем настаивать, мы будем вести переговоры. Мы же не можем настаивать, нужно решать все в компромиссной ситуации и слышать друг друга".

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. Вместе с тем, в российской компании «Газпром» заявили, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд. кубометров газа.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, 14 млрд кубометров достаточно для технического и технологического обеспечения бесперебойных поставок топлива в Европу.