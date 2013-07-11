Участники газового рынка выступают против нововведений Кабмина

Частные газодобывающие компании, трейдеры и потребители газа заявляют о нарушениях на газовом рынке Украины, спровоцированных обязательным требованием правительства закачивать 50% от общего объема добываемого газа в подземные газовые хранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве заявили участники рынка.

«Shell обеспокоена нынешней ситуацией на газовом рынке Украины. Никакой прозрачности на рынке мы не видим сейчас. Проблема не в законодательной базе, а в ее соблюдении. Мы хотим, чтобы законы выполнялись всеми участниками рынка», - сказала директор компании Shell Energy Ukraine Ксения Ястребова.

С ней согласен финансовый директор СП «Полтавская газонефтяная компания» (JKX Oil&Gas) Евгений Паленко. Он отметил, что принудительное требование правительства закачивать 50% газа может привести к отрицательному денежному потоку компании, что, в свою очередь, приведет к приостановке добычи газа.

«Когда мы начинаем добывать газ, мы платим налоги. Когда закачиваем газ в хранилища – тоже платим налоги, которые в конечном итоге приводят к отрицательному денежному потоку компании, что меня как финансового директора заставляет принять решение о приостановке добычи», - сказал Паленко. При этом он добавил, что объем налоговых платежей его предприятия составляет 2-3 млн грн в сутки, однако всего этого может не быть, если начнется невыполнение контрактов и прекращение поставок газа.

Своими опасениями поделился также глава правления Малинской бумажной фабрики Андрей Панченко. Он сообщил, что 2 июля его предприятие, являющееся одним из крупных потребителей газа, было без предупреждения отключено от систем подачи топлива на 5 часов. Это заставило руководство фабрики срочно искать альтернативу посредством закупки и использования печного топлива. «Предлагали даже поменять трейдеров газа. Но мы работаем с Shell уже довольно долго, я расцениваю это как попытку забрать газ у кого-то и отдать его другим», - сказал Панченко.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Кабинет министров принял решение о том, чтобы в период подготовки к отопительному сезону (июль-октябрь 2013 года) обязать частные украинские газодобывающие компании закачивать в ПХГ 50% от их объема добычи топлива. Вслед за этим решением Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2,57 раза — до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м.