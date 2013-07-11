«Энергоатом» снизил доход от реализации электроэнергии на 7,7%

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, за январь-июнь 2013 года снизило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% - до 10,34 млрд грн.

Об этом говорится в полугодовом отчете компании.

Согласно документу, расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную электроэнергию «Энергоатомом» в первом полугодии 2013 года составили 9,011 млрд грн, что на 16,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Также в отчете отмечается, что государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, за январь-июнь 2013 года уменьшило задолженность перед НАЭК «Энергоатом» до 6,029 млрд грн с 6,044 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Как отмечают эксперты атомной отрасли, дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

В свою очередь, правительство не планирует до осени пересматривать тариф на отпуск электроэнергии атомных электростанций, осознавая сложное финансовое состояние НАЭК «Энергоатом».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.