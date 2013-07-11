JKX Oil&Gas намерена вложить до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas в 2013 году намерена вложить до 50 млн долл. в разведку и добычу углеводородов в Украине.

Об этом УНИАН сообщил финансовый директор СП «Полтавская газонефтяная компания» (JKX Oil&Gas) Евгений Паленко.

«Для нас этот год - год интенсифицированного роста инвестиций. Мы такой программы не имели уже года два или три. То, что касается планируемых инвестиций в этом году, мы можем говорить до 40-50 млн долл.», - сказал Паленко.

Также он отметил, что инвестировать компания будет за собственный счет.

«За собственный счет. Мы зарабатываем деньги, у нас прибыль. Наша материнская компания получила 40 млн долл. облигаций в Лондоне», - подчеркнул Павленко.

Кроме этого, он сообщил, что компания заинтересована в получении новых лицензий на разработку перспективных месторождений через аукционы.

«Мы заинтересованы в получении новых лицензий, мы всегда об этом говорили, но мы бы хотели, чтобы эти лицензии были законными, чистыми и технически обоснованными. Было бы идеально поучаствовать в аукционах и купить эти лицензии. Когда мы просматриваем информацию о лицензиях, то проводим технический анализ и экономический анализ. Для того, чтобы участвовать в аукционах, нужно понимать, что вложение денег в эту лицензию будет приносить положительный денежный поток. Такого сейчас нет, к сожалению», - отметил финансовый директор СП «Полтавская газонефтяная компания».

«У компании серьезные планы по вложению в разведку и добычу углеводородов в 2013 году. Мы сейчас проводим серьезные работы по интенсификации добычи скважин на Руденковском месторождении, у нас большая программа по бурению скважин на Елизаветовском месторождении и на Заплавском месторождении», - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas увеличила в апреле 2013 года суточную добычу нефти и газа по сравнению с первым кварталом 2013 года на 71% - до 11,713 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП «Полтавская газонефтяная компания») разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.