Украина за полгода сократила транзит российского газа в ЕС на 10,5%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-июне 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10,48% - до 38,227 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, транзит газа в июне 2013 года увеличился до 7,105 млрд куб. м по сравнению с 5,694 млрд куб. м в июне прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Основной причиной сокращения объемов транзита природного газа из РФ в страны ЕС через территорию Украины, по мнению компании «Нафтогаз Украины», является запуск газопровода «Северный поток» (Nord Stream), который 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, начал поставки газа по двум веткам.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.