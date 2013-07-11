«Черноморнефтегаз» направит 12 млн грн на разведку месторождений на шельфе Черного моря

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) заплатит госпредприятию «Полтавское управление геофизических работ» 11,938 млн грн за геологическую разведку месторождений нефти и газа на шельфе Черного моря, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, данные исследования планируется вести на протяжении 2 лет.

Конечный срок заключения договора - 7 августа 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» за январь-июнь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 735,9 млн куб. м природного газа, что на 35,9%, или 193,4 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря, увеличив суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

В ближайшее время Украина рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.