"Газпром" и Shell заговорили о совместных проектах на шельфе России и третьих стран

"Газпром" и "Шелл" Shell рассматривают возможность совместных проектов на арктическом шельфе России и глубоководном шельфе в третьих странах. Об этом говорится в сообщении по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера и главы Shell Питера Возера, передает ИТАР-ТАСС.

В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели основные вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, включая взаимодействие в области разведки, добычи, переработки, производства СПГ и реализации нефти и газа на мировом рынке энергоресурсов.

Миллер и Возер обсудили также перспективы разведки и разработки нефтеносных сланцев на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщалось ранее, Shell и "Газпром нефть" (дочерняя компания "Газпрома") в настоящее время формируют совместное предприятие, которое планирует получить лицензии на ряд участков в ХМАО.

Англо-голландский концерн Shell является одним из наиболее вероятных партнеров "Газпрома" по проекту строительства завода сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 10 млн тонн в год в Ленинградской области.

Компания также является одним из акционеров Sakhalin Energy - оператора первого российского проекта по производству СПГ, контрольным пакетом которого владеет "Газпром". Кроме того, Shell может принять участие в проекте "Газпрома" по разработке Штокмановского газоконденсатного месторождения.