Негативные статданные из США обвалили цену нефти

На мировых торгах в пятницу, 12 июля, нефть дешевеет после значительного роста накануне на фоне негативной макроэкономической статистики из США.

Так, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,06% - до 107,67 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,05% и составила 104,86 доллара за баррель, передает Bloomberg.

11 июля Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 6 июля, подскочило на 16 тысяч - до 360 тысяч по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики предполагали снижение показателя.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщения от МЭА, согласно которому увеличение объемов добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, в следующем году станет самым существенным за последние 20 лет. Это может привести к перенасыщенности рынка сырьем.