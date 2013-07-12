Россия одобрила проект соглашения о передаче "Газпрому" ГТС Киргизии за один доллар

Правительство России одобрило проект соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии.

В соответствии с проектом соглашения, на территории Киргизии будет учреждено 100% дочернее общество ОАО "Кыргызгаз" в форме ООО, которому будут переданы все принадлежащие "Кыргызгазу" газопроводы, газораспределительные станции, подземные хранилища газа, земельные участки и иное имущество, а также права и интересы, оговоренные в проекте cоглашения. 100% долей нового общества продаются ОАО "Газпром" за один доллар, передает ПРАЙМ.

Новая компания и ее правопреемники будут осуществлять поставку газа на территорию Киргизии, подземное хранение газа, а также строительство, реконструкцию и эксплуатацию газотранспортной и газораспределительной систем, объектов подземного хранения газа и других объектов инфраструктуры газового комплекса страны.

Установление тарифов на транспортировку газа по территории Киргизии в третьи страны, а также хранение природного газа в подземных хранилищах "Газпром" осуществляет сам. Киргизия гарантирует исключительное право компании на импорт природного газа в Киргизию, защиту инвестиций "Газпрома" и ее дочерних обществ от экспроприации и национализации, а также беспрепятственный перевод за границу платежей, связанных с инвестициями. Соглашением регламентируются также другие вопросы.

В свою очередь российская сторона гарантирует вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры, принадлежащего компании, в размере не менее 20 миллиардов рублей в течение пяти лет.

Соглашение заключается сроком на 25 лет. Согласно документу, Минэнерго и МИД России поручено провести переговоры с Киргизией, и по достижению договоренности соглашение будет подписано правительством.

Как сообщал УНИАН, Украина несколько лет добивается снижения цены на российский газ. Эксперты утверждают, что Россия не пойдет на уступки без передачи под ее контроль украинской газотранспортной системы (ГТС) и поэтому усиливает давление на украинскую сторону для решения этого вопроса.

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