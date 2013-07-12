Беларусь планирует привлечь китайский кредит на 323,8 млн долл. для АЭС

Минск. Беларусь планирует в 2013-2018 годах привлечь льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая в сумме 323,8 млн долл. сроком на 15 лет для реализации инвестиционного проекта «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в постановлении Совета Министров от 9 июля 2013 года №598, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик уполномочен на проведение переговоров по проекту кредитного соглашения и его подписание.

По результатам проведенной процедуры по выбору генерального подрядчика на осуществление комплексного строительства объекта «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности и связь с энергосистемой» в августе 2012 года был заключен контракт между предприятием «Гродноэнерго», являющимся заказчиком проекта, и китайской компанией NCPE.

Справка УНИАН. Контрактом предусматривалось комплексное строительство и реконструкция высоковольтных линий электропередачи напряжением 330 кВ, строительство и реконструкция подстанций 330 кВ схемы выдачи мощности АЭС, включая проектирование, строительство, реконструкцию, поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, испытания, обучение персонала, сдачу объекта в эксплуатацию, техническое обслуживание в гарантийный период. Предусматривалось также, что проектирование выполнят белорусские проектные организации по белорусским нормам. При реализации проекта 50% работ также будет производиться белорусскими организациями.

Белорусская АЭС из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт будет построена на Островецкой площадке в Гродненской области. Для ее строительства выбран проект «АЭС-2006», который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является российская компания ОАО «НИАЭП» - ЗАО «Атомстройэкспорт». Ввод в строй первого энергоблока намечен на 2018 год.